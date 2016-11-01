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Арбитражная практика

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Арбитраж по иску Россельхознадзора оштрафовал "Перекресток" на 150 тыс руб

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Теги: Россельхознадзор, Перекресток, Арбитражный суд Тульской области, Тульская область, Россия
14:36 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Тульской области по иску управления Россельхознадзора привлек к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей ЗАО «ТД «Перекресток», говорится в сообщении ведомства.

Управление провело проверку магазина в Туле по выполнению ранее выданного предписания ЗАО «ТД «Перекресток». «В ходе проверки было установлено, что предписание управления об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил в установленный срок не выполнено. Управлением обществу было выдано повторное предписание, составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в сообщении.

Служба отправила материалы дела в арбитраж, который привлек ЗАО «ТД «Перекресток» к ответственности. 

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Арбитраж по иску Россельхознадзора оштрафовал "Перекресток" на 150 тыс руб

14:36 01/11/2016 Арбитражный суд Тульской области по иску управления Россельхознадзора привлек к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей ЗАО «ТД «Перекресток», говорится в сообщении ведомства.
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