Возврат государству бывшего здания крымско-татарского меджлиса законен - ВС

10:01 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать решение об изъятии у благотворительной организации «Фонд «Крым», президентом которой является народный депутат Украины Мустафа Джемилев, в пользу государства здания крымско-татарского меджлиса в Симферополе, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Республики Крым 30 апреля 2015 года удовлетворил иск республиканского госкомитета по охране культурного наследия об изъятии из собственности Благотворительной организации «Фонд «Крым» здания (бывший особняк) 1952 года постройки, являющегося объектом культурного наследия. Здание изъято «для организации выкупа данного объекта или его продажи с публичных торгов в соответствии с требованиями закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»», отметил суд.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд 26 февраля и Арбитражный суд Центрального округа 20 июня оставили это решение без изменения.

Фонд просил ВС РФ отменить эти судебные акты. Иная оценка заявителем обстоятельств спора, по мнению Верховного суда, не свидетельствует о существенных нарушениях судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не является достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

Основанием для удовлетворения иска послужило невыполнение фондом, как собственником объекта культурного наследия местного значения, обязательств по сохранению объекта, вследствие проведения на памятнике архитектуры строительных работ по приспособлению чердачного пространства под офисные помещения с соответствующей инфраструктурой.

Имущество фонда «Крым», принадлежащее экс-главе крымско-татарского меджлиса Джемилеву, было арестовано решением суда в Симферополе в сентябре 2014 года. Ранее правоохранительные органы провели следственные действия в здании на улице Шмидта, 2, где располагался меджлис крымско-татарского народа.

Запрет деятельности меджлиса

Верховный суд Крыма 26 апреля признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Иск о запрете меджлиса, лидеры которого, украинские политики Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев организовали продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, поступил в суд от прокурора Крыма Натальи Поклонской.

По ее мнению, меджлис настроен исключительно на антироссийскую деятельность, причем его руководители «являются марионетками в руках больших западных кукловодов, а крымско-татарский народ используют как разменную монету».

Согласно информации прокуратуры, лидеры меджлиса сотрудничают с наемниками террористических организаций, таких как турецких «Серых волков» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Меджлис - это исполнительный орган курултая (национальный съезд), который отождествляет себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа. Лидеры меджлиса Чубаров и Джемилев выступили против присоединения Крыма к России и уехали на Украину. Из-за экстремистских заявлений, разжигающих национальную рознь, в 2014 году им на 5 лет был запрещен въезд в Россию.

За меджлис ранее вступились США: представитель Госдепа Джон Кирби призвал власти России «пересмотреть решение признать меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией». Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что решение по меджлису является внутренним делом России.