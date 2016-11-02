Иск "Трансаэро" о банкротстве "Трансаэро-Финансы" оставлен без движения

11:10 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения заявление авиакомпании "Трансаэро" о признании банкротом ООО "Трансаэро-Финансы", говорится в материалах дела.

Заявление оставлено без движения в связи с тем, что к нему не приложены все необходимые документы, отмечает суд. По данным СМИ, "Трансаэро-Финансы" занимается размещением облигаций "Трансаэро", а также осуществляет выплаты по ним.

Суд по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.