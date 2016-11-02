Суд подтвердил законность штрафа в 100 тыс руб для Tele2 за SMS-спам

11:54 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа УФАС в 100 тысяч рублей для оператора ООО "Т2 Мобайл" (оказывает услуги сотовой связи под брендом Tele2) за распространение SMS-спама, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Основанием к возбуждению дела, отмечает УФАС, послужило заявление физического лица с жалобой на еженедельное поступление на его абонентский номер рекламных смс-сообщений.

"В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе" распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", — подчеркивает УФАС.

ООО "Т2 Мобайл" не согласилось с выводами УФАС и обжаловало их в Арбитражном суде Свердловской области, однако первая инстанция, а затем и апелляционная подтвердили позицию антимонопольной службы.