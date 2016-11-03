Суд в Кемерово признал банкротом основанный в 1937 году спирткомбинат
16:01 03/11/2016
МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев в отношении ООО "Мариинский спиртовой комбинат", говорится в материалах дела.
Заявление о банкротстве в октябре подал Евгений Чупиков, которому комбинат задолжал 453 тысячи рублей. Арбитраж прекратил процедуру добровольной ликвидации предприятия.
Конкурсным управляющим суд назначил Александра Киричека. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 12 апреля 2017 года.
"Мариинский спиртовой комбинат" был основан в 1937 году.