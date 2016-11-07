Суд отказал в иске управляющего "Жерновская-3" к ликвидатору на 1,4 млрд руб

13:31 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Кемеровской области отклонил заявление конкурсного управляющего ЗАО «Жерновская-3» о привлечении председателя его ликвидационной комиссии Виталия Шалыгина к субсидиарной ответственности по долгам предприятия в размере 1,4 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Суд отклонил заявление конкурсного управляющего ЗАО Ирины Скворцовой. По мнению заявителя, в ходе процедуры ликвидации управляющим были нарушены сроки подачи заявления о банкротстве.

Арбитраж 29 апреля признал ЗАО несостоятельным (банкротом).

ЗАО «Жерновская-3» было создано в мае 2007 года путем выделения из состава ОАО «Шахта «Первомайская» для продолжения освоения участка Жерновский-3 Жерновского каменноугольного месторождения. В 2008 году ЗАО вошло в состав ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», созданного путем слияния ОАО «Шахта «Первомайская», ОАО «Шахта «Березовская» и ОАО «Северокузбасское ПТУ».



