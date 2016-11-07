Суд 19 января рассмотрит дело о банкротстве застройщика "Кутузовской мили"

14:57 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 января 2017 года рассмотрение заявления ПАО "Промсвязьбанк" о признании банкротом ЗАО "ФЦСР", которое является застройщиком и инвестором проекта ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля"), говорится в определении суда.

Ранее суды прекратили производство по нескольким заявлениям о банкротстве этой компании.

ФЦСР является застройщиком и инвестором проекта ЖК "Квартал Триумфальный" на западе Москвы. Соинвестором выступало ООО "Аванта".

Уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", вновь поступило на рассмотрение в Пресненский суд Москвы, сообщила 27 октября РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

В числе обвиняемых по делу также проходят руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

Пресненский суд Москвы 8 августа провел предварительные слушания по делу Полонского. По итогам заседания судьей было принято решение о возврате в прокуратуру уголовного дела. Впоследствии Мосгорсуд признал данное постановление законным.

Как пояснила РАПСИ пресс-секретарь суда, такое решение было принято для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления и переквалификации действий обвиняемых со статьи "мошенничество в особо крупном размере" на "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.



