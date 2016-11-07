Суд отклонил требования фонда к крымской компании на 7,2 млрд руб

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16:41 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Крыма отклонил заявление Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» о включении долга перед ней в размере 7,2 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов компании «Осприй Солар», которая занимается выработкой солнечной энергии в Крыму, говорится в материалах суда.

Республиканский арбитраж 16 июня по заявлениям Сбербанка ввел наблюдение в отношении компаний «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу.

Арбитражный суд Крыма в феврале возвратил АНО «Фонд защиты вкладчиков» заявления о банкротстве двенадцати крымских энергетических компаний. По мнению суда, не представлено надлежащих доказательств наличия у представителя фонда полномочий на подписание заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) от имени кредитора — ПАО «Государственный ощадный банк Украины». «Как усматривается из данного заявления, заявителем указан ПАО с, однако заявление подписано представителем АНО «Фонд защиты вкладчиков», говорится в определении суда по одному из дел.

Заявитель ссылается на то, что полномочия на подписание заявления от имени Ощадбанка даны ему на основании определения Киевского районного суда Симферополя от 29 апреля 2015 года. Суд указал, что к заявлению приложена копия определения киевского суда о принятии обеспечительных мер. Однако копия указанного определения заверена только представителем Фонда защиты вкладчиков, отметил арбитраж. «Учитывая, что обеспечительные меры имеют временный характер, из приложенных к заявлению документов, невозможно установить, имеет ли указанное определение юридическую силу на момент обращения с заявлением о банкротстве», — говорится в определении крымского суда.

Иных документов, подтверждающих наличие у представителя фонда полномочий на подписание заявления о признании несостоятельным (банкротом) от имени ПАО «Государственный ощадный банк Украины», не представлено, отметил арбитраж.

Суд осенью 2015 года зарегистрировал заявления о признании банкротами компаний «Капелла Солар», «Омао Солар», «Ориол Солар», «Орион Солар», «Осприй Солар», «Оузил Солар», «Юпитер Солар», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу. Также банк просил суд признать несостоятельными (банкротами) ООО «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2» и так далее до «Краймиа Солар 5», которые зарегистрированы в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH.

Пресс-служба банка в августе прошлого года сообщила, что от имени украинского Ощадбанка в июле 2015 года в Арбитражный суд республики Крым поданы несколько фальшивых исковых заявлений по взысканию задолженности с корпоративных должников банка, занимающихся выработкой солнечной энергии в Крыму.

Банк 25 августа 2015 года направил в Генеральную прокуратуру Украины заявление с требованием проведения расследования факта, связанного с подделкой официальных документов. «Эти иски были поданы на основании сфальсифицированных требований. Название и идентификация Ощадбанка были неправомерно и коварно использованы без всякого ведома, согласия или предоставленных руководством Ощадбанка полномочий», — сообщил банк.

Пресс-служба отметила, что ответчики по так называемым искам, поданным в Арбитражный суд Крыма, являются должниками Ощадбанка по соответствующим кредитным договорам, задолженность по которым перед банком является существенной. «Ощадбанк начал юридические процессы по взысканию просроченной задолженности с этих должников в украинских судах в декабре 2014 года и получил законные и обоснованные решения в свою пользу», — говорится в сообщении.

Спорные иски в крымском суде

Арбитражный суд республики Крым в июле 2015 года зарегистрировал пять исков Ощадбанка о взыскании с симферопольских энергетических компаний более 1,2 миллиарда рублей. Ответчиками по этим спорам выступают ООО «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2» и так далее до «Краймиа Солар 5».

По информации деловых СМИ, Хозяйственный суд Киевской области в начале 2015 года по иску Ощадбанка обязал «Краймиа Солар 1» и «Краймиа Солар 3», строившие в селе Родниковое солнечные электростанции, полностью рассчитаться по кредитам на общую сумму около 7 миллионов долларов.

В суде было установлено, что «Краймиа Солар 1» и «Краймиа Солар 3» в 2011 году заключили с Ощадбанком два кредитных договора, оба сроком на 10 лет - до 2021 года. В 2014 году компании перестали осуществлять платежи в установленные сроки. Банк, ссылаясь на пункт договора, согласно которому он имеет право требовать досрочного погашения кредита в случае, если должник не осуществляет регулярные платежи, потребовал от крымских компаний до 30 декабря 2014 года выплатить все кредитные средства, включая проценты и комиссии.