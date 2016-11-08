Иск Мегафона к ФАС по делу из-за контрактов "Ростелекома" отклонен

РАПСИ

14:46 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ПАО "Мегафон", в котором компания обжалует решение ФАС об отклонение ее жалобы по делу о контрактах Минкомсвязи с "Ростелекомом", говорится в материалах суда.

Сначала "Мегафон" подал жалобу в ФАС, в которой оспаривал контракты "Ростелекома" с 12 ведомствами и Минкомсвязи на 2016 год. По этим контрактам "Ростелеком" был выбран единственным поставщиком услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). Однако в апреле ФАС отклонила жалобу "Мегафона". После этого компания обжаловала решение службы в суде.

Согласно данным СМИ, Минкомсвязи в 2009-2015 годах заплатило "Ростелекому" за создание и эксплуатацию ИЭП 11,1 миллиарда рублей. Размер контракта "Ростелекома" в Минкомсвязи на 2016 год составляет 2 миллиарда рублей.

По мнению "МегаФона", контракт противоречит закону "О контрактной системе", по которому международный договор имеет приоритет перед национальным законом о государственных закупках. Таким международным договором "МегаФон" считает договор об учреждении Евразийского экономического союза от 2015 года. По нему единственный поставщик закупки может быть выбран только на основании распоряжения, в котором указана конкретная закупка, цена контракта, при этом срок такого документа не может превышать двух лет, считает оператор.

"Ростелеком" является единственным исполнителем работ по эксплуатации ИЭП с 2009 года, когда было выпущено соответствующее распоряжение правительства. Распоряжение не содержит в себе обязательных требований ЕАЭС, таким образом, заключение "Ростелекомом" договоров на 2016 год неправомерно, также считает "Мегафон".