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Арбитражная практика

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УФАС: Ленэнерго заплатит 11 млн руб за злоупотребление доминирующим положением

Контекст
Теги: Ленэнерго, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
17:28 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность штрафа УФАС в 11 миллионов рублей для ПАО «Ленэнерго» за злоупотреблением доминирующим положением, говорится в сообщении антимонопольного органа.

«В нарушение пункта 16 правил технологического присоединения энергопринимающих устройств при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» не исполняло взятые на себя обязательства перед 94 гражданами. Просрочка Ленэнерго на момент рассмотрения дела составила от 1 года и 6 месяцев до 3 лет и 8 месяцев», - отмечает ведомство.

УФАС установило, что иной возможности получить доступ к услугам электроснабжения, кроме как обратиться в сетевую организацию, у заявителей нет. В связи с этим антимонопольщики оштрафовали  ПАО «Ленэнерго» за злоупотребление доминирующим положением на 11 миллионов рублей.

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УФАС: Ленэнерго заплатит 11 млн руб за злоупотребление доминирующим положением

17:28 24/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность штрафа УФАС в 11 миллионов рублей для ПАО «Ленэнерго» за злоупотреблением доминирующим положением, говорится в сообщении антимонопольного органа.
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