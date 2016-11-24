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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила участие ФТС в заключении антиконкурентного соглашения

Теги: Антимонопольное право, Федеральная таможенная служба (ФТС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
17:47 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признании действий Федеральной таможенной службы (ФТС), ООО «СБЛ-Техноложис» и АО «РДТЕХ Разумные деловые технологии» нарушением антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, противоправные действия выразились в заключении антиконкурентного соглашения при подготовке и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку неисключительного права использования программного обеспечения функционирования программных продуктов Oracle.

«В процессе рассмотрения дела ФАС России установила, что участниками соглашения с целью устранения конкуренции на торгах и обеспечения победы ООО «СЛБ-Техноложис», а также участия в исполнении государственного контракта АО «РДТЕХ Разумные деловые технологии» до проведения аукциона были совместно разработаны технические требования к аукционной документации», — подчеркивают антимонопольщики.

Три инстанции подтвердили законность выводов антимонопольной службы, резюмирует ФАС.

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Кассация подтвердила участие ФТС в заключении антиконкурентного соглашения

17:47 24/11/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признании действий Федеральной таможенной службы (ФТС), ООО «СБЛ-Техноложис» и АО «РДТЕХ Разумные деловые технологии» нарушением антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.
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