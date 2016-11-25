The Royal Bank of Scotland банкротит челябинские фирмы из-за долга в $296 млн

flickr.com/Joe Gratz

09:03 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. The Royal Bank of Scotland N.V. подал заявления в Арбитражный суд Челябинской области о признании банкротами трех областных ООО, задолжавших банку 296,6 миллиона долларов, говорится в материалах суда.

Банк просит признать банкротами ООО «Варненское», ООО «Песчаное» и ООО «Троицкая-МТС».

Челябинский арбитраж 6 мая 2015 года удовлетворил ходатайство банка об аресте движимого и недвижимого имущества (за исключением денежных средств) этих и еще шести компаний на сумму 38,1 миллиона долларов.

Арест был наложен в рамках иска The Royal Bank of Scotland N.V. к девяти областным компаниям о взыскании солидарно задолженности по кредиту в размере 296,6 миллиона долларов.

В обоснование требований банк сослался на предоставление им компании Lavion Enterprises Ltd (Британские Виргинские острова) по кредитному соглашению от 1 ноября 2007 года денежных средств в размере 300 миллионов долларов. Ответчики по иску в челябинском суде выступали в качестве гарантов (поручителей) по договору между банком и компанией Lavion Enterprises Ltd, отметил истец.

Областной арбитраж 1 февраля удовлетворил заявление иностранного банка о взыскании с девяти компаний солидарно задолженности по кредиту в размере 296,6 миллиона долларов.

Ответчики обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции. По их мнению, судом нарушены нормы материального права, не применен закон о сроке исковой давности, подлежащий применению. Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 21 ноября отклонил жалобы ответчиков, подтвердив законность взыскания в пользу банка 296,6 миллиона долларов.