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Роспатент признал бренд Pepsi общеизвестным в РФ товарным знаком

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Теги: Товарный знак, Роспатент, Россия
11:03 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Роспатент удовлетворил заявление американской транснациональной компании PepsiCo, Inc. о признании товарного знака Pepsi общеизвестным в РФ, говорится в материалах патентного ведомства. Бренд признан общеизвестным в отношении услуг 32-го класса Международной классификации товаров и услуг (газировка, соки). 

Товарный знак был зарегистрирован в Госреестре еще с 1967 года. В свою очередь первый завод в СССР появился в 1974 году в Новороссийске. Таким образом, отмечает Роспатент, напиток Pepsi стал первым американским товаром массового спроса, поступившим в продажу в Советском Союзе. 

Удовлетворяя заявление компании, ведомство также отметило, что результат социологического опроса, проводившегося в феврале-марте 2016 года, свидетельствует о знании практически всеми респондентам (99%) товарного знака Pepsi. 

На сегодняшний день, говорится в материалах службы, PepsiCo, Inc. является одним из крупнейших игроков рынка безалкогольных напитков. Доля PepsiCo, Inc. на мировом рынке безалкогольных напитков оценивается в 30%. Выручка составляет около 65 миллиардов долларов США в год. 

История создания напитка Pepsi уходит своими корнями в 1893 год, когда фармацевтом из города Нью-Берн (США) был создан напиток под названием "Brad's Drink", состоящий из смеси воды и сиропа, в который входил сахар, карамель, лимонное масло, мускатный орех и иные натуральные масла и экстракты. В 1898 году напиток был переименован в Pepsi-Cola, а в 1902 году была основана одноименная компания – The Pepsi-Cola Company, которая к 1910 году насчитывала 240 представительств в 24 штатах США.  

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Кроме того, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.


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Роспатент признал бренд Pepsi общеизвестным в РФ товарным знаком

11:03 25/11/2016 Роспатент удовлетворил заявление американской транснациональной компании PepsiCo, Inc. о признании товарного знака Pepsi общеизвестным в РФ, говорится в материалах патентного ведомства. Бренд признан общеизвестным в отношении услуг 32-го класса Международной классификации товаров и услуг (газировка, соки).
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