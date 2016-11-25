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Арбитражная практика

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Суд взыскал 2 млн руб за продажу контрафактных дисков Ваенги в Новокузнецке

Контекст
Теги: Пиратство, Авторское право, Взыскание задолженности, Арбитражный суд Кемеровской области, Елена Ваенга, Кемеровская область, Россия
13:28 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Кемеровской области по иск ЗАО "Юнайтед Мьюзик Групп" взыскал с ООО "Прима" 2 миллиона рублей компенсации за реализацию контрафактных дисков Елены Ваенги в Новокузнецке, сообщили РАПСИ в суде.

Согласно материалам дела, 8 февраля 2014 года в торговой точке, принадлежащей ООО "Прима" и расположенной в городе Новокузнецке, представители истца приобрели CD "Ваенга". Компакт-диск обладал признаками контрафактности. "В подтверждение факта предложения товара к продаже и обстоятельств заключения договора розничной купли–продажи, истцом представлены диск с видеосъемкой, диск СD с музыкальными произведениями", - говорится в материалах дела. 

В решении первой инстанции указано, что при определении суммы компенсации, подлежащей взысканию, истец исходил из расчета по 10 тысяч рублей за использование каждого из музыкальных произведений (всего 206). 

Арбитражные суды в октябре-ноябре удовлетворили ряд исков АО «Юнайтед Мьюзик Групп», которому принадлежат права на произведения Елены Ваенги, о взыскании компенсации в размере около 11 миллиона рублей с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю контрафактными дисками с фонограммами исполнителя.

 

 

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Суд взыскал 2 млн руб за продажу контрафактных дисков Ваенги в Новокузнецке

13:28 25/11/2016 Арбитражный суд Кемеровской области по иск ЗАО "Юнайтед Мьюзик Групп" взыскал с ООО "Прима" 2 миллиона рублей компенсации за реализацию контрафактных дисков Елены Ваенги в Новокузнецке, сообщили РАПСИ в суде.
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