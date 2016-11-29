Владелец ресторана в Смоленске подал апелляцию по спору с телеканалом "Пятница"

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12:39 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Владелец ресторана "Хаген" в Смоленске подал апелляционную жалобу на отказ Арбитража Москвы в иске к ООО "Телекомпания Пятница" об обязании опровергнуть информацию, которая была распространена в передаче "Ревизорро", говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 28 сентября. В качестве истца в деле участвует также смоленская компания ООО "Дирижабль".

Арбитраж отклонил заявление истцов, отметив, что какого-либо упоминания об ООО "Хаген" и ООО "Дирижабль" спорный видеосюжет не содержит. Кроме того, истцами не доказано, что указанные фразы из видеосюжета носят порочащий характер, имеют форму утверждения о факте. Заявителям необходимо было доказать не только сам по себе порочащий характер распространенных сведений, но и их относимость именно к истцам, а не к какому-либо иному юридическому лицу, отметил суд.

Выпуск телепрограммы "Ревизорро" со съемками смоленских ресторанов вышел 23 сентября 2015 года. Ведущая Елена Летучая в передаче подвергла критике работу ресторана "Хаген".

ООО "Хаген" также подавало в суд заявление о принятии обеспечительных мер. Истец просил запретить ответчику показывать видео, опубликованное на сайте телеканала, до принятия окончательного решения по спору. Суд это заявление отклонил, указав, что "истец не представил каких-либо доказательств, подтверждающих необходимость принятия обеспечительных мер, а также доказательств, указывающих на то, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда в дальнейшем".

Иск к программе "Ревизорро" ранее также подала компания, которая владеет рестораном во Владивостоке - ООО "Инфинити ФФ". Арбитражный суд Москвы в сентябре 2015 года по иску компании обязал опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер", распространенные в передаче "Ревизорро". Истец просил признать не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе это решение суда.

Претензии истца вызвали, в частности, такие фразы из передачи, вышедшей в эфир в сентябре 2014 года: "Поэтому вы травите людей машинным маслом…", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.

Суд указал, что ответчик не представил достаточных доказательств в подтверждение достоверности опубликованных сведений, и признал, что утверждения не носят оценочный характер. Арбитраж обязал ответчика продемонстрировать опровержение в эфире телеканала "Пятница", разместить его на сайте телеканала, а также удалить порочащую информацию с сайта. Денежные требования истец не заявлял.