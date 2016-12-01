ВС утвердил взыскание $40 млн с "Адмиралтейских верфей" в пользу РФ

14:56 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил постановление о взыскании с АО «Адмиралтейские верфи» 39,7 миллиона долларов задолженности по лицензионному платежу в пользу ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФАПРИД), говорится в определении суда.

ФАПРИД обратился в суд с иском о взыскании в бюджет размера лицензионного платежа за использование результатов интеллектуальной деятельности РФ при производстве подводных лодок проекта 636 с комплексом «Калибр - ПЛЭ» (экспортное наименование - «Club-S»). Арбитраж Москвы в апреле 2015 года отклонил иск. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2015 года взыскал задолженность.

«Адмиралтейские верфи» подали кассацию в Суд по интеллектуальным правам, который в результате отменил взыскание. В свою очередь судебная коллегии по экономическим спорам ВС оставила в силе постановление апелляции, отменив остальные акты. Надзорную жалоба «Адмиралтейских верфей» ВС не передал в президиум, вновь подтвердив тем самым постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Согласно материалам дела, между сторонами был заключен лицензионный договор на предоставление верфям неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат РФ. ФАПРИД настаивал, что «Адмиралтейские верфи» не выплачивают лицензионные платежи.



