Отказ "дочке" чешской Hame в иске к "Микояновскому мясокомбинату" подтвержден

СИП

16:52 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение об отказе ЗАО "Хаме Фудс" ("дочка" чешского производителя Hame) в иске к ЗАО "Микояновский мясокомбинат" о досрочном прекращении правовой охраны брендов со словесным элементом "Ням-Ням", говорится в материалах суда.

Тем самым суд отклонил кассацию ЗАО "Хаме Фудс" на решение СИП в качестве первой инстанции. Суд в августе полностью отклонил иск дочерней структуры чешской компании.

ЗАО "Хаме Фудс" просило прекратить охрану брендов в отношении товаров 29-го класса МКТУ (продукты питания из мяса) в связи с их неиспользованием. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что ответчик обратился в арбитраж Владимирской области с иском о защите исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом "Ням-Ням", а также взыскании компенсации в размере 700 тысяч рублей.

По мнению ЗАО "Хаме Фудс" наличие спора между истцом и ответчиком является доказательством заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны.

СИП в решении указал, что товарный знак со словесным элементом "Ням-Ням" с приоритетом от мая 2006 зарегистрирован Роспатентом на "Микояновский мясокомбинат". Суд, отклоняя иск ЗАО "Хаме Фудс", указал на длительность использования "Микояновским мясокомбинатом" спорных знаков на товарном рынке РФ (примерно 10 лет), а также на внушительное количество потребителей (18%), ассоциирующих спорные товарные знаки с товарами, производимыми и реализуемыми мясокомбинатом.