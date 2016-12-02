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Арбитражная практика

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Суд рассмотрит жалобу "Яндекс" на отказ привлечения к спору Google с ФАС

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Google, Яндекс, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
12:51 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 22 декабря рассмотрение жалобы компании «Яндекс» на отказ вступления в качестве третьего лица в процесс по иску компании Google, в котором она просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, говорится в материалах дела.

Ранее суд отклонил ходатайство «Яндекса» о привлечении в качестве третьего лица к рассмотрению дела. Также суд удовлетворил заявление истца о проведении слушаний в закрытом режиме. Арбитраж Москвы назначил на 8 декабря основные слушания по иску.

Компания Google просит признать незаконным постановление от 11 августа по делу об административном правонарушении и прекратить по нему производство. В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Между сторонами уже рассматривается спор в арбитраже об оспаривании решения и предписания ФАС.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому был отклонен иск американской фирмы Google к ФАС.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.

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Суд рассмотрит жалобу "Яндекс" на отказ привлечения к спору Google с ФАС

12:51 02/12/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 22 декабря рассмотрение жалобы компании «Яндекс» на отказ вступления в качестве третьего лица в процесс по иску компании Google, в котором она просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей, говорится в материалах дела.
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