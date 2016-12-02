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Арбитражная практика

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Взыскание 600 тыс руб судебных расходов с "Дом.ru" в пользу РАО подтверждено

Теги: Взыскание задолженности, Российское авторское общество (РАО), Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
13:36 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность взыскания 600 тысяч рублей судебных расходов с оператора телекоммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») в пользу Российского авторского общества (РАО), сообщили РАПСИ в суде.

Согласно материалам дела, РАО обратилось в арбитраж Нижегородской области с иском о взыскании компенсации в размере 185 тысяч рублей за нарушение исключительных прав.

В обоснование требований РАО указало, что ответчик в мае 2012 года по кабельной сети в Нижнем Новгороде передавал телеканал «Перец», который транслировал телепередачу «КВН. Играют все» с использованием ряда музыкальных произведений.

РАО отмечало, что сообщение по кабелю музыкальных произведений происходило без разрешения и выплаты соответствующего вознаграждения правообладателям. Суд первой инстанции в апреле 2013 года удовлетворил иск частично, решив взыскать 40 тысяч рублей. СИП впоследствии отменил выводы нижегородского арбитража и отправил дело на пересмотр.

При повторном рассмотрении дела арбитраж Нижегородской области отклонил иск, однако взыскал с оператора судебные расходы в размере 600 тысяч рублей. В то же время РАО просило 1,2 миллиона рублей судебных расходов. Определение первой инстанции подтвердила апелляция и кассация.

"Российское авторское общество" - некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.

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Взыскание 600 тыс руб судебных расходов с "Дом.ru" в пользу РАО подтверждено

13:36 02/12/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность взыскания 600 тысяч рублей судебных расходов с оператора телекоммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») в пользу Российского авторского общества (РАО), сообщили РАПСИ в суде.
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