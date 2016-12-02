Бизнесмен Антонов обжаловал прекращение спора с Литвой на 40 млрд руб

РАПСИ

14:22 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Бизнесмен Владимир Антонов, обвиняемый в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, подал апелляционную жалобу на определение Арбитража Москвы о прекращении производства по его иску о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном суде определение первой инстанции от 28 октября. Причина прекращения производства по делу в определении не указана. На одном из заседаний по делу ответчик заявил ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения или о прекращении производства по делу.

Заявитель требовал взыскать компенсацию за нанесенный вред деловой репутации в размере около 19,9 миллиарда рублей, имущественный вред в размере 20 миллиардов рублей, а также признать несоответствующими действительности сведения, распространенные президентом Литовской Республики и размещенные электронными СМИ.

Как стало известно ранее, Антонов выехал за пределы Великобритании после решения об экстрадиции, опасаясь за свою жизнь.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны 24 ноября 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Прокуратура Литвы, объявившая Антонова в европейский розыск, намерена допросить его и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.

Ранее суд в Лондоне постановил освободить бизнесменов под залог. Представлявшая в суде интересы литовской стороны сотрудница британской прокуратуры Натали Соули указала, что, если вина во вменяемых подозреваемым преступлениях будет доказана, в Литве им может грозить до 10 лет лишения свободы.

