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Арбитражная практика

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Арбитраж продлил процедуру наблюдения в отношении рыбокомбината "Островной"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Сахалинской области, Сахалин, Россия
16:22 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Сахалинской области продлил на четыре месяца процедуру наблюдения в отношении ЗАО "Рыбокомбинат Островной" на Шикотане, работники которого ранее пожаловались президенту РФ на длительные задержки зарплаты, говорится в определении суда.

Арбитраж обязал временного управляющего должника Игоря Гладкова провести анализ финансового состояния рыбокомбината, в котором определить наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а также возможность или невозможность восстановления его платежеспособности. Также управляющий должен созвать и провести первое собрание кредиторов должника.

Суд в октябре удовлетворил заявление АО "Российский сельскохозяйственный банк" о включении долга перед ним в размере 212,4 миллиона рублей в реестр требований кредиторов рыбокомбината. Кроме того, Арбитраж 23 июня признал долг ЗАО перед Сбербанком России в размере 300,4 миллиона рублей.

Во время "прямой линии" 14 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" пожаловались главе государства на задержки зарплаты и другие нарушения. Рабочие рассказали, что оказались на острове "в положении рабов": им несколько месяцев не выплачивали зарплату, при этом из нее вычитались деньги за проживание в общежитии, а покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась. Путин пообещал "сделать все, чтобы ситуация была исправлена", после этого вопросом занялись генеральная прокуратура РФ, Роструд и власти региона. В настоящий момент задолженность по зарплате перед работниками погашена.

По заявлению ФНС РФ суд 3 мая ввел процедуру наблюдения в отношении рыбокомбината. Суд включил задолженность рыбокомбината по налоговым обязательствам в размере 1,6 миллиона рублей и перед Пенсионным фондом РФ на 61,2 миллиона рублей в реестр требований кредиторов.

Рыбокомбинат имеет задолженность по уплате обязательных платежей, просроченную свыше трех месяцев, которая превышает установленный пунктом 2 статьи 6 закона о банкротстве минимальный размер, достаточный для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), указал арбитраж.

Налоговой инспекцией предъявлялись требования об уплате должником налога, сбора, пени, штрафа и выносились решения о взыскании задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах в банках, а также выставлялись инкассовые поручения на безакцептное списание задолженности с расчетного счета ЗАО. Однако выставленные инкассовые поручения не исполнялись, говорится в решении суда.

Следственный комитет РФ сообщил 1 декабря, что уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Натальи Кашкаровой, обвиняемой в невыплате заработной платы на сумму более 19 миллионов рублей, направлено на рассмотрение в суд.

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Арбитраж продлил процедуру наблюдения в отношении рыбокомбината "Островной"

16:22 02/12/2016 Арбитражный суд Сахалинской области продлил на четыре месяца процедуру наблюдения в отношении ЗАО "Рыбокомбинат Островной" на Шикотане, работники которого ранее пожаловались президенту РФ на длительные задержки зарплаты, говорится в определении суда.
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