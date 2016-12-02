Пивоварня "Афанасий" вводила потребителей в заблуждение - УФАС

16:47 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС признало ООО "Частная пивоварня "Афанасий" нарушителем закона о защите конкуренции из-за введения потребителей в заблуждение, говорится в сообщении ведомства.

"Она (пивоварня) вводила потребителей в заблуждение относительно того, что ее продукт "Охота нашего! Крепкое" является пивом, на самом же деле это абсолютно другой продукт - медовуха", - отмечает УФАС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в ноябре подтвердил выводы УФАС, в соответствии с которыми ООО "Частная пивоварня "Афанасий" была признана нарушителем закона о защите конкуренции из-за этикетки с призывом отказаться от употребления продукции конкурентов.

Как следует из материалов дела, пивоварне было выдано предупреждение от 17 мая 2016 об изъятии с этикетки "Охота нашего!" информации с призывом в грубой и некорректной форме отказаться от употребления продукции конкурентов, в том числе пива производства "Хайнекен".

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен". УФАС признало ООО "Частная пивоварня "Афанасий" и ООО "НикитиН" нарушителями закона о защите конкуренции.

"Управлением были соблюдены и процедурные требования, предъявляемые закон о защите конкуренции к порядку выдачи предупреждения, и требования, предъявляемые к его содержанию", - говорится в решении первой инстанции.