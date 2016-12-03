Арбитраж отклонил иск Минфина о взыскании с Потанина и других $68,2 млн

13:51 03/12/2016

МОСКВА, 3 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства финансов РФ о взыскании с владельца холдинга "Интеррос" Владимира Потанина, нескольких фирм и физических лиц 68,2 миллиона долларов убытков, причиненных государству при ликвидации ОАО "ФКК "Росхлебопродукт", говорится в материалах суда.

В мае суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица Министерство сельского хозяйства РФ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Минфина, которое было мотивировано тем, что Минсельхоз был ответственным органом и участвовал, в частности, при закупке семян и в переводе долга. Представитель истца сообщил, что ранее они направляли министерству запросы о представлении информации, однако ведомство никак на запросы не отреагировало. Ответчики поддержали ходатайство Минфина.

Соответчиками в иске указаны владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, кипрская "дочка" этого холдинга Interros International Investments Limited, а также физические лица Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Яна Лобова, Анна и Михаил Улитенковы.

Основания иска

Иск был подан в арбитраж Москвы 21 мая 2015 года. Минфин требует взыскать с ответчиков убытки, причиненные государству недобросовестной ликвидацией ОАО "ФКК "Росхлебопродукт". Потанин был привлечен к участию в деле в качестве одного из соответчиков, как конечный бенефициар одного из акционеров ОАО "ФКК "Росхлебопродукт".

Минфин РФ в 2009–2010 годах пытался взыскать 68,2 миллиона долларов с ОАО "ФКК "Росхлебопродукт". Соответствующий иск поступил в арбитраж Москвы в январе 2009 года. Однако в июле 2010 года производство по делу было прекращено судом первой инстанции в связи с ликвидацией ответчика, переименованного к тому времени в ОАО "Агроинвестпром". Прекращение производства никто тогда в вышестоящих инстанциях не обжаловал.

Как следует из материалов того дела, спор был связан с реализацией программы использования займа Международного банка реконструкции и развития для централизованных закупок по импорту товаров, необходимых для нужд сельского хозяйства, в том числе для закупки семян элитных видов гибридной кукурузы. Программа была принята российским правительством в 2003 году.

В январе 2004 года "Росхлебопродукт", через который семена доводились до конечных сельхозпроизводителей, в ходе реализации программы выдал долговое обязательство в пользу правительства РФ на сумму около 68 миллионов долларов. Неисполнение этого обязательства стало основанием для подачи иска. Однако в суде ОАО "Росхлебопродукт" заявило, что "не получало ни денег, ни семян и только исполняло указания Минсельхозпрода России для обеспечения выполнения программы закупок семян". Доводы сторон так и не были рассмотрены по существу в связи с прекращением производства по делу.