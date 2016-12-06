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Россельхознадзор оштрафовал "Перекресток" на 600 тыс руб за нарушения в Москве

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Теги: Перекресток, Россельхознадзор, Москва, Россия
11:52 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Управление Россельхознадзора оштрафовало ЗАО "ТД "Перекресток" на 600 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил в магазине на западе Москвы, говорится в сообщении ведомства. 

По данным управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, служба провела проверку гипермаркета на улице Удальцова в столице. Ведомство отмечает, что в ходе проверки выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил и технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

В частности, "Перекресток" выполнил маркировку мясных полуфабрикатов в неполном объеме, не соблюдал требования об обработке разделочных ножей. Кроме того, в местах хранения биоотходов после каждого случая вывоза не проводилась дезинфекция.

За выявленные нарушения, подчеркивает Россельхознадзор, "Перекресток" был привлечен к административной ответственности в размере 600 тысяч рублей по сумме двух штрафов. 

 

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Россельхознадзор оштрафовал "Перекресток" на 600 тыс руб за нарушения в Москве

11:52 06/12/2016 Управление Россельхознадзора оштрафовало ЗАО "ТД "Перекресток" на 600 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил в магазине на западе Москвы, говорится в сообщении ведомства.
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