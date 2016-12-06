Апелляция постановила опровергнуть ложные сведения об авиакомпании "Руслайн"

16:56 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд постановил опровергнуть недостоверные сведения об авиакатастрофе из-за пьяного штурмана авиакомпании "Руслайн" в газете "Известия", говорится в материалах дела.

Тем самым суд частично удовлетворил апелляцию авиакомпании на решение арбитража Москвы от 5 сентября. Первая инстанция отклонила тогда иск "Руслайна" к "Известиям" и ООО "Айньюс" о защите деловой репутации и взыскании компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд также не стал взыскивать с ответчиков денежную компенсацию.

Согласно материалам дела, в газете "Известия" от 22 января 2015 года была опубликована в заметка "Летчики и стюарды все чаще попадаются пьяными". В статье, в частности, говорилось, что "…общественность не раз будоражили авиационные катастрофы с участием пьяных членов экипажа. В июне 2011 года под Петрозаводском разбился Ту-134 авиакомпании "РусЛайн", жертвами стали 47 из 52 человек на борту. Причиной трагедии было названо выполнение полета штурманом в состоянии легкой степени алкогольного опьянения…"

Постановление апелляции

"Рейс выполнялся авиакомпанией "РусЭйр", а компания "РусЛайн" (истец) являлась заказчиком авиаперевозки, то есть сведения о выполнении полета экипажем, сформированным истцом, который должен нести ответственность за неправомерные действия членов экипажа, не соответствуют действительности", — отмечается в постановлении апелляции.

Таким образом, несоответствие оспариваемых сведений действительности материалами дела подтверждено, резюмирует Девятый арбитражный апелляционный суд.

Катастрофа под Петрозаводском

Согласно материалам дела, Самолет Ту-134А-3 авиакомпании "РусЭйр" с бортовым номером RA-65691 выполнял рейс по маршруту Москва— Петрозаводск по заказу авиакомпании "РусЛайн". При заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска в неблагоприятных метеоусловиях (низкая слоистая облачность высотой 30-40 метров, переходящая в туман с видимостью 500—700 метров) самолет задел деревья, затем столкнулся с земной поверхностью и полностью разрушился. Катастрофа произошла неподалёку от деревни Бесовец приблизительно в 1,2 километрах от аэропорта. Погибли 47 из 52 находившихся на борту человек.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что причиной авиакатастрофы стали системные ошибки, допущенные тремя членами экипажа воздушного судна, а также наземными службами. В частности, капитан воздушного судна продолжил снижение вне видимости наземных ориентиров ниже высоты установленного метеоминимума аэродрома посадки и своевременно не принял решение об уходе на второй круг. Второй пилот фактически бездействовал. Штурман, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил нарушение условий, порядка и правил выполнения захода на посадку.