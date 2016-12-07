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Арбитражная практика

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PNK Group взыскивает с "Хёрманн Руссия" 31 млн руб за некачественную продукцию

Теги: Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
09:00 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Структура PNK Group, которая является крупнейшим российским девелопером индустриальной и складской недвижимости, хочет взыскать с ООО «Хёрманн Руссия» более 31 миллиона рублей за дополнительные работы в связи с некачественной продукцией, поставленной «Хёрманн Руссия».

Кассационную жалобу компании ООО «Проект-Девелопмент», входящей в PNK Group, Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 7 декабря.

В 2014 году была осуществлена крупная поставка элементов конструкций зданий от компании «Хёрманн Руссия» крупнейшему российскому потребителю такой продукции - девелоперу PNK Group.

По информации директора ООО «Проект-Девелопмент» Елены Кокаревой, «у PNK Group уже был несколько лет назад отрицательный опыт работы с этой компанией, однако «Хёрманн Руссия» удалось убедить нас в возобновлении сотрудничества». В тоже время, по ее словам, поставленная в 2014 году продукция была некачественная, некомплектная, грубо не соответствовала контрактным обязательствам и вводила в заблуждение потребителя. Судебная техническая экспертиза подтвердила факт низкого качества поставленных изделий».

Кокарева отметила, что для исправления поставленной некачественной продукции компании «Херманн Руссия» был выполнен значительный объем дополнительных работ. Основываясь на сумме дополнительных затрат, ООО «Проект-Девелопмент» заявило требование в размере 31,3 миллиона и обратилось с иском в суд. Кроме того, компания «Херманн Руссия» была внесена в корпоративный список недобросовестных поставщиков.

В свою очередь «Хёрманн Руссия» заявила в суде требование о взыскании с «Проект-Девелопмент» 3,8 миллиона рублей задолженности по оплате окончательного расчета.

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная техническая экспертиза. Она, в частности, установила, что размеры изготовленных и поставленных «Хёрманн Руссия» перегрузочных мостов имеют несоответствия (отклонения) от размеров, предусмотренных условиями договора и дополнительных соглашений к нему. Также было подтверждено выполнение компанией «Проект-Девелопмент» работ по трем дополнительным соглашениям между сторонами.

Арбитражный суд Москвы 25 апреля удовлетворил требование «Хёрманн Руссия», апелляционная инстанция 25 августа оставила решение первой инстанции без изменения. В удовлетворении требования «Проект-Девелопмент» было отказано.

Директор «Проект-Девелопмент» еще раз напомнила, что структуры группы компаний PNK Group всегда следуют международным стандартам качества в строительстве, защищая своих потребителей от некачественной продукции. «Мы не можем позволить себе использовать в возводимых нами объектах некачественную продукцию, даже если это продукция от известного европейского производителя», - отметила она, комментируя информацию о подаче кассационной жалобы.

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PNK Group взыскивает с "Хёрманн Руссия" 31 млн руб за некачественную продукцию

09:00 07/12/2016 Структура PNK Group, которая является крупнейшим российским девелопером индустриальной и складской недвижимости, хочет взыскать с ООО «Хёрманн Руссия» более 31 миллиона рублей за дополнительные работы в связи с некачественной продукцией, поставленной «Хёрманн Руссия».
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