Сбербанк подал еще один иск к оператору Duty Free на 727 млн руб

13:32 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка России о взыскании 727 миллионов рублей с оператора магазинов беспошлинной торговли ЗАО «Аэроферст», сообщили РАПСИ в суде.

В производстве суда также имеется иск Сбербанка о взыскании 1,8 миллиарда рублей с компании. Ранее Арбитражный суд Московской области отклонил заявление Сбербанка об ускорении рассмотрения дела о признании банкротом ЗАО «Аэроферст». В своем заявлении банк ссылался на затягивание судебного процесса.

В октябре суд отложил на 19 апреля 2017 года рассмотрение заявления компании «Фризо Трейдинг Инк» (Британские Виргинские острова) о банкротстве ЗАО. Такое определение было принято судом, так как заявитель подал ходатайство о процессуальном правопреемстве на компанию «Трэвиз Холдинг Лтд», поскольку была произведена уступка прав требований к должнику.

В производстве суда находится еще одно заявление компании «Фризо Трейдинг Инк» о признании банкротом АО «Ариал» (управляет сетью магазинов беспошлинной торговли Runway Duty Free в российских аэропортах, владеет ЗАО «Аэроферст»). Его рассмотрение назначено на 6 декабря.

Арбитражный суд Москвы 5 мая полностью удовлетворил иск банка и обязал взыскать с «Аэроферста» более 1 миллиарда рублей. Это решение в настоящее время вступило в законную силу. Кроме того, 7 июля суд по иску банка ВТБ взыскал более 1 миллиарда рублей с АО «Ариал».

Как ранее сообщали СМИ, «Аэроферст» развивает магазины под брендом Moscow Duty Free и является старейшим оператором рынка беспошлинной торговли в России — первый магазин в аэропорту «Шереметьево» компания открыла еще в 1988 году.