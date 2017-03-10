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Арбитражная практика

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ВС подтвердил взыскание 500 тыс руб за нарушение прав на бренды ГУМа

Контекст
Теги: Товарный знак, Взыскание задолженности, Верховный суд РФ, Москва, Россия
14:21 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты о взыскании с ООО «Гам Галлери» 500 тысяч рублей компенсации за использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ПАО «Торговый Дом ГУМ», говорится в определении суда.

ВС отказал в передаче кассационной жалобы компании «Гам Галлери» в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. «Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, были предметом исследования и оценки судов, они не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», - отметил ВС.

Суд по интеллектуальным правам 9 августа оставил без изменения решение суда о взыскании с «Гам Галлери» 500 тысяч рублей компенсации. Компания обжаловала в кассационной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от 2 февраля. Тогда суд запретил ООО использовать эти обозначения, а также словосочетание «GUM gallery». Заявление в части взыскания компенсации удовлетворено частично, так как ТД ГУМ требовал взыскать 1 миллион рублей. Апелляционная инстанция 29 апреля оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ТД является владельцем ряда товарных знаков (словесное обозначение «GUM»), а также общеизвестного товарного знака «ГУМ» в отношении услуг 35-го класса МКТУ («услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров»). По информации заявителя, ответчик незаконно использует обозначение «GUM gallery», сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Ответчик считает, что между спорными обозначениями отсутствует сходство до степени смешения (графического, семантического и фонетического). Кроме того, отсутствует однородность товаров и услуг, реализуемых истцом и ответчиком, отметил он.

По мнению ООО, обозначения «gum» и «gallery» ввиду своего смыслового значения вошли во всеобщее употребление и являются неохраняемыми элементами, поэтому он вправе их использовать в своей деятельности.


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ВС подтвердил взыскание 500 тыс руб за нарушение прав на бренды ГУМа

14:21 07/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты о взыскании с ООО «Гам Галлери» 500 тысяч рублей компенсации за использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ПАО «Торговый Дом ГУМ», говорится в определении суда.
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