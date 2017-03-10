Арбитраж отклонил иск фирмы к ООО "Гугл" о защите деловой репутации

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

16:53 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Лидер-Центр» к ООО «Гугл» о защите деловой репутации за размещение на сайте, собственником которого является ответчик, недостоверной, по мнению заявителя, информации, говорится в решении суда.

По информации истца, на основании договора об оказании услуг связи от 1 августа 2012 года ОАО «Ростелеком» предоставляет для пользования компании «Лидер-Центр» телефонный номер (846) 2666666 для пользования в сфере экономической деятельности на неопределенный срок. Данный телефонный номер всегда использовался для осуществления приема звонков, связанных с рабочей деятельностью. Однако с весны 2015 года «на вышеуказанный телефонный номер стали поступать постоянные звонки с оскорблениями, нецензурной бранью, угрозами, а также просто молчание и хохот, которые продолжаются и по сегодняшний день», сообщил истец.

В связи с этим истец обратился в полицию с заявлением о проведении проверки по факту поступающих звонков. В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетние дети, просмотрев на сайте YouTube видеоролики, где тиражируется этот телефонный номер, начинали звонить истцу. По информации истца, в видеороликах размещена информация о том, что «этот телефонный номер является номером дьявола».

Истец полагает, что поскольку собственником канала YouTube является компания Google, то именно на нее ложится ответственность за размещенные на нем сведения, которые не соответствуют действительности.

Однако суд отказал в требовании истца. Арбитраж указал, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих принадлежность ресурса YouTube ответчику (ООО «Гугл»). В соответствии с общедоступной информацией владельцем доменного имени youtube.com является американская компания Google Inc. Кроме того, владельцем Интернет-ресурса «YouTube» является компания «YouTube LLC» (США). Ответчик, по информации суда, не является представительством или филиалом компаний Google Inc. и/или YouTube LLC на территории РФ, что подтверждается справками МИФНС N47 по Москве.