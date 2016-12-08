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Арбитражная практика

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Суд рассмотрит заявление "Трансаэро" о банкротстве "Трансаэро-Финансы"

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Банкротство, Трансаэро, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:05 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 января 2017 года рассмотрение обоснованности заявления авиакомпании "Трансаэро" о признании банкротом ООО "Трансаэро-Финансы", говорится в определении суда.

Кроме того, суд предложил Союзу арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица" представить информацию о Яне Макаровой, которая является кандидатом на должность управляющего должника.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 октября оставил без движения заявление "Трансаэро" о банкротстве компании "Трансаэро-Финансы". Заявление было оставлено без движения в связи с тем, что к нему не приложены все необходимые документы. По данным СМИ, "Трансаэро-Финансы" занимается размещением облигаций "Трансаэро", а также осуществляет выплаты по ним.

Суд по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

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Суд рассмотрит заявление "Трансаэро" о банкротстве "Трансаэро-Финансы"

09:05 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 19 января 2017 года рассмотрение обоснованности заявления авиакомпании "Трансаэро" о признании банкротом ООО "Трансаэро-Финансы", говорится в определении суда.
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