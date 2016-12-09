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Арбитражная практика

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Суд рассмотрит в январе иск Росжелдора на 16,9 млрд руб к ЗАО "Стройпутьинвест"

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:29 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы проведет 17 января предварительные слушания по иску Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) о взыскании 16,9 миллиарда рублей с ЗАО «Стройпутьинвест», сообщили РАПСИ в суде.

Согласно материалам дела, Росжелдор взыскивает неустойку по двум контрактам. В качестве третьего лица в деле участвует ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта". 

На официальном сайте сообщается, что группа компаний "Стройпутьинвест" была создана в 2003 году, она занимается промышленным и гражданским строительством, а также возведением объектов транспортной инфраструктуры.

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Суд рассмотрит в январе иск Росжелдора на 16,9 млрд руб к ЗАО "Стройпутьинвест"

13:29 09/12/2016 Арбитражный суд Москвы проведет 17 января предварительные слушания по иску Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) о взыскании 16,9 миллиарда рублей с ЗАО «Стройпутьинвест», сообщили РАПСИ в суде.
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