Суд рассмотрит в январе иск Росжелдора на 16,9 млрд руб к ЗАО "Стройпутьинвест"
Контекст
РАПСИ
13:29 09/12/2016
МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы проведет 17 января предварительные слушания по иску Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) о взыскании 16,9 миллиарда рублей с ЗАО «Стройпутьинвест», сообщили РАПСИ в суде.
Согласно материалам дела, Росжелдор взыскивает неустойку по двум контрактам. В качестве третьего лица в деле участвует ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта".
На официальном сайте сообщается, что группа компаний "Стройпутьинвест" была создана в 2003 году, она занимается промышленным и гражданским строительством, а также возведением объектов транспортной инфраструктуры.