Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 14:19
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд отклонил жалобу фирмы на регистрацию на ХК "Салават Юлаев" фирменного бренда

1/2
Теги: Товарный знак, Хоккей, Роспатент, Суд по интеллектуальным правам РФ, Республика Башкортостан, Россия
09:30 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отклонил жалобу ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (Уфа), подтвердив законность регистрации на АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» фирменного товарного знака по классу «пиво», говорится в постановлении суда.

Ранее компания «Бизнесинвестгрупп» обратилась в Роспатент с возражением на регистрацию на хоккейный клуб его фирменного товарного знака в отношении товаров «пиво» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Этот знак включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании.

Возражение компании «ХК «Бизнезинвестгрупп» мотивировано тем, что регистрация спорного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. По мнению компании, этот знак, включающий в качестве доминирующего элемента профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в головном уборе, сходен до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками со словосочетаниями «Салават Юлаев» отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

Патентное ведомство и суды отклонили требование компании.

Суд, в частности, отметил, что спорный товарный знак кроме расположенного в его центре профиля башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе включает в свой состав: стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, которая завершается расположенным в нижней части основанием.

Кроме того, суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у компании «Бизнесинвестгрупп» коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров или оказания услуг с использованием принадлежащих ей товарных знаков, а, следовательно, об отсутствии интереса в оспаривании решения и действий Роспатента в рамках настоящего дела. Также суд указал, что заявитель не осуществляет самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд отклонил жалобу фирмы на регистрацию на ХК "Салават Юлаев" фирменного бренда

09:30 12/12/2016 Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отклонил жалобу ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (Уфа), подтвердив законность регистрации на АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» фирменного товарного знака по классу «пиво», говорится в постановлении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Суд отказался вернуть Навальному 500 тыс руб, выплаченных по приговору "Кировлеса"

13:19 12/12/2016 Ленинский суд Кирова отклонил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального о возврате 500 тысяч рублей штрафа, которые он выплатил в исполнение приговора по делу "Кировлеса" от 2013 года, сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого Кира Ярмыш.

Владелец Hummer арестован на 14 суток за езду по газону МГУ

12:14 12/12/2016 Никулинский районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 14 суток в отношении владельца Hummer Алексея Смагина за езду по газонам возле здания МГУ, сообщили РАПСИ в понедельник в пресс-службе суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера