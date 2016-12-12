Суд отклонил жалобу фирмы на регистрацию на ХК "Салават Юлаев" фирменного бренда

09:30 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отклонил жалобу ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (Уфа), подтвердив законность регистрации на АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» фирменного товарного знака по классу «пиво», говорится в постановлении суда.

Ранее компания «Бизнесинвестгрупп» обратилась в Роспатент с возражением на регистрацию на хоккейный клуб его фирменного товарного знака в отношении товаров «пиво» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Этот знак включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании.

Возражение компании «ХК «Бизнезинвестгрупп» мотивировано тем, что регистрация спорного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. По мнению компании, этот знак, включающий в качестве доминирующего элемента профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в головном уборе, сходен до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками со словосочетаниями «Салават Юлаев» отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

Патентное ведомство и суды отклонили требование компании.

Суд, в частности, отметил, что спорный товарный знак кроме расположенного в его центре профиля башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе включает в свой состав: стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, которая завершается расположенным в нижней части основанием.

Кроме того, суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у компании «Бизнесинвестгрупп» коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров или оказания услуг с использованием принадлежащих ей товарных знаков, а, следовательно, об отсутствии интереса в оспаривании решения и действий Роспатента в рамках настоящего дела. Также суд указал, что заявитель не осуществляет самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров.