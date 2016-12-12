Иск фирмы группы "Сумма" к Росавиации рассмотрят 21 декабря

10:34 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 декабря предварительные слушания по исковому заявлению ООО "Стройновация", входящего в инжиниринговый блок группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, к Росавиации, говорится в материалах дела.

Как ранее сообщал истец, компания "Стройновация" своевременно приступила к выполнению работ по контракту. В настоящее время она выполнила работы по расширению перрона на пять самолетов, реконструкцию площадки противообледенительной жидкости, реконструирована рулежная дорожка РД-6, на 70 % построена новая магистральная рулевая дорожка (МРД-М), на 25% – новая скоростная рулевая дорожка (РД-D). Компания выполнила работы на 862 миллиона рублей.

Несмотря на все сложности, компания продолжает выполнение своих обязательств по контракту и делает все возможное для завершения работ на объекте. В настоящий момент на строительной площадке задействовано 209 человек и 44 единицы техники, работы ведутся в две смены.

Компания "Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов "под ключ". Компания участвовала в строительстве участков второй очереди Балтийской трубопроводной системы, объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь — Тихий океан", технологических трубопроводов морского нефтяного порта Козьмино, причальных сооружений порта Приморск.