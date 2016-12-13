Суд приостановил отзыв лицензии у Европейского университета в Петербурге

eu.spb.ru

17:23 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ) о приостановлении действия распоряжения Рособрнадзора, касающегося приостановления действия лицензии заявителя на ведение образовательной деятельности, говорится в сообщении университета.

Это "позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16 сентября", отмечается в сообщении.

Ранее Рособрнадзор приостановил действие лицензии. Аккредитация программ высшего образования в ЕУСПБ была приостановлена еще в апреле.

Университет 13 декабря заявил, что "события последней недели показывают, что отменить излишне жесткое и, на наш взгляд, необоснованное решение оказывается гораздо труднее, чем изначально принять его". В сообщении говорится, что учебная деятельность в университете на данный момент приостановлена, студенты получили уведомление в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования". Однако научная и научно-просветительская работа в Европейском университете в Санкт-Петербурге продолжается в обычном режиме.

По данным учебного заведения, в июле 2016 года Генеральной прокуратурой РФ была инициирована комплексная проверка университета. Основанием для ее проведения послужила жалоба депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, к которой позже добавились жалобы других инициативных граждан.

"Жалобы содержали как заведомо ложную информацию (в университете отсутствует медпункт, стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте, и т.п.), так и информацию, требующую детальной проверки федеральными надзорными органами (например, незаконные перепланировки или нарушения требований законодательства об образовании)", — подчеркивает ЕУСПБ.

ЕУСПБ — негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Вуз специализируется на социальных и гуманитарных науках (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Ранее ЕУСПБ был включен Лондонской экономической школой в число ста лучших европейских центров политических наук.