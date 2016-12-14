Туроператор "Натали Турс" обжаловал взыскание $5,8 млн по иску "Трансаэро"

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12:58 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Туроператор «Натали Турс» подал апелляционную жалобу на взыскание 5,8 миллиона долларов в пользу авиакомпании «Трансаэро», сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.

Первая инстанция 11 ноября удовлетворила заявление авиакомпании о взыскании с турфирмы задолженности по агентскому соглашению, согласно которому ответчик должен был перечислить денежные средства с продаж перевозок за вычетом вознаграждения. Также арбитраж Москвы отклонил встречный иск «Натали Tурс» к авиакомпании о признании недействительным положения дополнительного соглашения к агентскому договору.

Кроме того, туркомпания подала еще один встречный иск к «Трансаэро» о взыскании убытков на сумму около 400 миллионов рублей. Представитель авиакомпании возражал против принятия к производству иска о взыскании убытков. Такие требования, как отметил юрист, должны подаваться к авиакомпании в рамках дела о банкротстве. Суд оставил иск «Натали Турс» о взыскании денежных средств без рассмотрения.

«С учетом отсутствия в деле доказательств оплаты задолженности по основанному долгу и процентам, суд приходит к выводу, что у ответчика перед истцом существует задолженность в заявленном размере, которая до настоящего времени не погашена», — отмечается в решении первой инстанции.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик «Трансаэро» осенью 2015 года не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Трансаэро» и ввел в компании на полгода процедуру наблюдения.

«Натали Турс» — туроператор на российском рынке выездного туризма, основанный в 1992 году. В 2014 году группа компаний обслужила около 750 тысяч туристов, оборот компании достигал 850 миллионов долларов.