Признание в РФ решения по спору NFOC с группой "Связной" на $135 млн законно

11:47 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа не будет пересматривать определение столичного арбитража, который удовлетворил заявление компании North Financial Overseas Corp (NFOC, входит в группу Solvers Олега Малиса) к Trellas Enterprises Ltd. (головная структура группы "Связной") о признании и приведении в исполнение в РФ решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) о взыскании 135,5 миллиона долларов, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 26 сентября удовлетворил заявление NFOC. ООО "Финансовые инвестиции" (связано с НПФ "Благосостояние"), которое выступает третьим лицом по делу, обжаловало определение первой инстанции в кассационном суде. В ходе судебных заседаний представители "Финансовых инвестиций" заявили, что решение по этому делу может привести к двойному взысканию долга, бывший владелец "Связного" Максим Ноготков (также выступает третьим лицом по спору) в счет погашения задолженности уже передал заложенное имущество. Однако затем ООО отказалось от своей кассационной жалобы.

Лондонский международный арбитражный суд 21 декабря 2015 года принял решение, в соответствии с которым Trellas должен выплатить NFOC 135,5 миллиона долларов, причитающиеся ему в соответствии с кредитными договорами от 6 сентября 2013 года и 27 декабря 2013 года.

Заявитель просил Арбитраж Москвы привести в исполнение это решение.

Истец возражал против доводов "Финансовых инвестиций". Он отметил, что LCIA вынес два решения, одно касается взыскания денежных средств с Trellas Enterprises, а другое с Ноготкова. И в этом деле подано заявление по решению о взыскании долга с компании. Представитель Trellas Enterprises Ltd. заявил в суде, что погашение долга не производилось.

Кроме того, суд отклонил ходатайство Глобэксбанка о привлечении его в дело в качестве третьего лица. Это ходатайство банк мотивировал тем, что он является кредитором Trellas Enterprises и задолженность кипрской компании подтверждена также решением LCIA от 19 июля 2016 года. Также банк является залогодержателем акций Trellas.

Компания "Финансовые инвестиции", являющаяся кредитором "Связного", ранее подавала иск в арбитражный суд Москвы, в котором оспаривала законность продажи 51% ритейлера структуре NFOC. Кредитор просил признать сделку недействительной. Суд же прекратил производство по делу, указав, что спор должен рассматриваться по месту нахождения головной структуры ритейлера.

Как ранее сообщили СМИ, в сентябре 2012 года "Финансовые инвестиции" одолжили 3 миллиарда рублей кипрской Kamestra Enterprises Ltd., на тот момент подконтрольной основателю "Связного" Максиму Ноготкову и входившей в группу "Связной". Кредит выдавался под залог 15% голландской Svyaznoy N.V. (владелец российского "Связного") и личное поручительство Ноготкова. В начале 2015 года кредитор обратил взыскание на заложенный пакет в связи с неисполнением Kamestra обязательств по договору.

Svyaznoy N.V. подконтролен кипрской Trellas Enterprises Ltd., она также владеет брендом "Связной". В декабре 2014 года Solvers Олега Малиса выкупила у "Онэксима" права требования долга к Trellas на 130 миллионов долларов, по которому был заложен 51% кипрской компании. В январе 2015 года Ноготков подписал распоряжение о передаче 51% Trellas в пользу NFOC.