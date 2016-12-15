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Арбитражная практика

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Суд отложил на 8 февраля рассмотрение дела о банкротстве Тельмана Исмаилова

Контекст
Теги: Банкротство, АСТ, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
17:27 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области отложил на 8 февраля 2017 года рассмотрение заявления БМ-Банка о признании банкротом экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в материалах суда.

Причина отложения рассмотрения заявления не указана.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Также суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Требование банка к Исмаилову основано на кредитных договорах, которые были заключены с компаниями, в частности, с ООО "Руслайн 2000". Исмаилов является поручителем по этим кредитным договорам. До сих пор денежные средства не возвращены, отметил представитель банка. Решения о взыскании денежных средств вступили в законную силу.

Представитель Исмаилова возражал против удовлетворения заявления банка, он отметил, что у должника нет источников дохода.

В определении же суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, однозначно свидетельствующие о невозможности исполнения Исмаиловым обязательств в порядке реструктуризации долга. Сведений о доходах должника представителем заявителя не представлено. В судебном акте также отмечается, что в ходе данной процедуры финансовый управляющий имеет дополнительные возможности для оценки имущественного состояния должника, поиска и выявления источников доходов должника с целью оптимизации условий погашения задолженности.

Как сообщалось ранее, первоначально банк подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, однако в ходе рассмотрения дела стало известно, что Исмаилов сменил место регистрации и заявление должен рассматривать областной арбитраж.

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Суд отложил на 8 февраля рассмотрение дела о банкротстве Тельмана Исмаилова

17:27 15/12/2016 Арбитражный суд Московской области отложил на 8 февраля 2017 года рассмотрение заявления БМ-Банка о признании банкротом экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, говорится в материалах суда.
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