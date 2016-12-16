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Арбитражная практика

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Суды поддержали законность штрафа УФАС для "дочки" "Газпрома"

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Челябинская область, Россия
13:31 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Арбитражные суды подтвердили законность штрафа Челябинского УФАС в 200 тысяч рублей для АО «Газпром газораспределение Челябинск» за отказ выдачи технических условий присоединения двух жилых домов, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что в антимонопольный орган обратились владельцы двух жилых домов в городе Кыштыме с сообщением о возникших трудностях при получении данных техусловий у компании.

«Так, АО «Газпром газораспределение Челябинск» было предложено владельцам подключить объекты либо к газопроводу, расположенному на расстоянии в 400 метров, либо к газопроводу низкого давления, принадлежащему администрации Кыштымского городского округа. При этом подключение объектов по первому варианту обернулось бы для собственников домов существенными тратами ввиду удаленности газопровода», — отмечается в сообщении.

УФАС подчеркивает, что в связи с этим граждане, обратившись в администрацию, получили разрешения на присоединение к принадлежащему ей газопроводу. Однако повторное обращение владельцев домов в компанию за выдачей технических условий положительного результата не принесло. АО «Газпром газораспределение Челябинск» запрашиваемые техусловия не выдало.

«Об этом владельцы сообщили в Челябинское УФАС России, пояснив, что компания не представляет мотивированного отказа в выдаче техусловий, но готова осуществить подключение домов по индивидуальному проекту к газопроводу на расстоянии 400 метров. При этом расстояние от газопровода низкого давления до границ участка заявителей составляет 10 метров и 31 метр», — сообщает служба.

Челябинское УФАС признало, что указанные действия АО «Газпром газораспределение Челябинск» нарушают правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали законность постановлений антимонопольного

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Суды поддержали законность штрафа УФАС для "дочки" "Газпрома"

13:31 16/12/2016 Арбитражные суды подтвердили законность штрафа Челябинского УФАС в 200 тысяч рублей для АО «Газпром газораспределение Челябинск» за отказ выдачи технических условий присоединения двух жилых домов, говорится в сообщении ведомства.
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