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Арбитражная практика

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Иск Депардье к московскому предпринимателю на 5 млн руб рассмотрят в январе

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Жерар Депардье, Москва, Россия
09:27 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 30 января 2017 года предварительные слушания по иску актера Жерара Депардье о взыскании с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой 5,09 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Даты рассмотрения исков актера к Лазаревой на 591,05 тысячи рублей и 1,5 миллиона рублей не определены.

Депардье в декабре 2012 года приобрел дом в бельгийском местечке Нешен рядом с французской границей. Актер, открыто поддержавший на выборах президента бывшего французского лидера Николя Саркози, решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство.

Позднее СМИ сообщили, что Депардье может получить гражданство РФ. На следующий день ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин - он заявил, что если Депардье захочет получить российский паспорт, то он его получит. При этом Федеральная миграционная служба (ФМС) сообщила, что не получала от актера просьб о предоставлении ему вида на жительство или гражданства.

В январе 2013 года президент России подписал указ о приёме в гражданство РФ французского актера Жерара Депардье.

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Иск Депардье к московскому предпринимателю на 5 млн руб рассмотрят в январе

09:27 19/12/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 30 января 2017 года предварительные слушания по иску актера Жерара Депардье о взыскании с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой 5,09 миллиона рублей, говорится в определении суда.
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