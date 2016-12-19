Иск Депардье к московскому предпринимателю на 5 млн руб рассмотрят в январе

09:27 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 30 января 2017 года предварительные слушания по иску актера Жерара Депардье о взыскании с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой 5,09 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Даты рассмотрения исков актера к Лазаревой на 591,05 тысячи рублей и 1,5 миллиона рублей не определены.

Депардье в декабре 2012 года приобрел дом в бельгийском местечке Нешен рядом с французской границей. Актер, открыто поддержавший на выборах президента бывшего французского лидера Николя Саркози, решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франсуа Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство.

Позднее СМИ сообщили, что Депардье может получить гражданство РФ. На следующий день ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин - он заявил, что если Депардье захочет получить российский паспорт, то он его получит. При этом Федеральная миграционная служба (ФМС) сообщила, что не получала от актера просьб о предоставлении ему вида на жительство или гражданства.

В январе 2013 года президент России подписал указ о приёме в гражданство РФ французского актера Жерара Депардье.