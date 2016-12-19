УФАС выявило картельный сговор при строительстве газопровода в Ленобласти

12:26 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. УФАС Ленинградской области выявило картельный сговор при строительстве газопровода в городе Приозерске, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Комиссия УФАС России признала ООО «СЗИ-Комплекс» и ООО «Стройтехноком» виновными в заключении картельного сговора. По данным службы, фирмы заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по строительству объектов газоснабжения.

«В результате контрольных мероприятий Ленинградское УФАС России выяснило, что эти хозсубъекты неоднократно принимали совместное участие в аукционах, кроме того, во всех случаях совместного участия, заявки подавались с одних и тех же IP-адресов. В рассматриваемой закупке подача заявок осуществлялась также с одного IP-адреса, присвоенного ООО «СЗИ-Комплекс»», - отмечается в сообщении.

Также специалисты УФАС заметили, что приложения к первым частям заявок ООО «Стройтехноком» и ООО «СЗИ-Комплекс» оказались полностью идентичными по содержанию. Оба приложения имели одинаковое количество слов, знаков, строк, абзацев, дату создания и дату последнего сохранения.

«Обе компании наличие сговора отрицали, однако доказательств невинности в ходе рассмотрения дела не представили. Так, представители ООО «Стройтехноком» не посещали заседания по делу, ООО «СЗИ-Комплекс» объяснило столь совпадения тем, что их заявка была украдена со взломанного электронного почтового ящика и направлена на аукцион с ip-адреса компании путем присоединения к незащищенному Wi-Fi», - подчеркнула ФАС .

Действия фирм были признаны нарушением закона о защите конкуренции.