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Арбитражная практика

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ФАС уличила "Билайн" в незаконной SMS-рекламе об услугах страхования

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Теги: Страхование, Вымпелком, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Россия
15:11 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") нарушителем закона о рекламе из-за SMS об услугах страхования без согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.     

По данным службы, в июле 2016 года в ФАС обратился гражданин с претензией к распространению ПАО "Вымпел-Коммуникации" рекламы страховых услуг без согласия на ее получение. "Из договора об оказании услуг связи, заключенному между гражданином и ПАО "Вымпел-Коммуникации", следует, что гражданин отказался от получения рекламной информации", - отмечается в сообщении.

ФАС отметила, что по факту нарушения ПАО "Вымпел-Коммуникации" выдано предписание об устранении нарушения, готовятся материалы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа.

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ФАС уличила "Билайн" в незаконной SMS-рекламе об услугах страхования

15:11 19/12/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") нарушителем закона о рекламе из-за SMS об услугах страхования без согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.
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