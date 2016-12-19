ФАС уличила "Билайн" в незаконной SMS-рекламе об услугах страхования

15:11 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") нарушителем закона о рекламе из-за SMS об услугах страхования без согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в июле 2016 года в ФАС обратился гражданин с претензией к распространению ПАО "Вымпел-Коммуникации" рекламы страховых услуг без согласия на ее получение. "Из договора об оказании услуг связи, заключенному между гражданином и ПАО "Вымпел-Коммуникации", следует, что гражданин отказался от получения рекламной информации", - отмечается в сообщении.

ФАС отметила, что по факту нарушения ПАО "Вымпел-Коммуникации" выдано предписание об устранении нарушения, готовятся материалы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа.