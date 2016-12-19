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Арбитражная практика

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Зарегистрирован очередной иск о банкротстве челябинской "дочки" "Мечела"

Контекст
Теги: Банкротство, Мечел, Арбитражный суд Челябинской области, Челябинская область, Россия
16:44 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление ОАО "Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» о признании банкротом ООО «Мечел-Энерго», являющегося дочерней структурой «Мечела», говорится в материалах дела.

Дата рассмотрения дела пока не определена.

В апреле арбитраж Челябинской области прекратил производство по заявлению ООО «Промэнергоремонт» о банкротстве ООО «Мечел-Энерго». В заявлении содержалась информация о долге компании «Мечел-Энерго» перед заявителем в размере 9,4 миллиона рублей.

Ранее суд также прекратил производство по нескольким заявлениям о банкротстве компании «Мечел-Энерго» в связи с погашением задолженности перед заявителями.

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Зарегистрирован очередной иск о банкротстве челябинской "дочки" "Мечела"

16:44 19/12/2016 Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление ОАО "Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» о признании банкротом ООО «Мечел-Энерго», являющегося дочерней структурой «Мечела», говорится в материалах дела.
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