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Арбитражная практика

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Апелляция подтвердила взыскание 429 млн руб с "Трансаэро" по иску "Аэрофлота"

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
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Теги: Взыскание задолженности, Аэрофлот, Трансаэро, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
11:21 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с "Трансаэро" 429,1 миллиона рублей в пользу "Аэрофлота", говорится в материалах дела. 

Тем самым апелляция отклонила жалобу "Трансаэро" на решение первой инстанции. Арбитражный суд Москвы 4 октября удовлетворил заявление "Аэрофлота" о взыскании с авиакомпании "Трансаэро" 429,1 миллиона рублей задолженности. "Аэрофлот", являясь поручителем по обязательствам "Трансаэро", выплатил денежные средства Газпромбанку. После этого "Аэрофлот" подал иск к "Трансаэро".

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Руководство ОАО "АК "Трансаэро" в ноябре представило план работ по возобновлению деятельности авиакомпании. В документе говорится, что руководство «Трансаэро» во главе с генеральным директором Александром Бурдиным проанализировало варианты действий, которые позволили бы осуществить возврат денежных средств кредиторам через перезапуск авиакомпании на основе ее активов.

Новая авиакомпания, созданная на базе "Трансаэро", на первом этапе планирует не входить в высококонкурентный и перегруженный Московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: Северного (Санкт-Петербург) и Южного (Сочи, Краснодар, Симферополь) направлений. Авиаперевозчик постарается "занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода "Трансаэро", а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок Юга России".

По информации Бурдина, "к 2018 году парк авиакомпании может состоять из 30 самолетов: 15 самолетов B737-800, 10 самолетов B737-MAX и 5 самолетов SSJ100 для обслуживания региональных ниш. Численность персонала новой авиакомпании будет оптимизирована. Планируется, что бывший персонал "Трансаэро" составит основу штатного расписания. К 2018 году летный персонал компании будет насчитывать 237 пилотов и 455 бортпроводников". Предполагаемые инвестиции в новую авиакомпанию могут составить до 75 миллионов долларов до конца 2018 года включительно, говорится в документе. Выход на безубыточность ожидается к концу 2018 года. К 2020 году объем выручки может составить 36 миллиардов рублей.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

 

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Апелляция подтвердила взыскание 429 млн руб с "Трансаэро" по иску "Аэрофлота"

11:21 20/12/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с "Трансаэро" 429,1 миллиона рублей в пользу "Аэрофлота", говорится в материалах дела.
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