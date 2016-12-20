Арбитраж Москвы рассмотрит иск БМ-Банка о банкротстве структуры Исмаилова

Фото: Public Domain

18:35 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 февраля 2017 года рассмотрение обоснованности заявления АО "БМ-Банк" (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) о признании банкротом ООО "Прага-АСТ", которое контролируется экс-владельцем Черкизовского рынка, бизнесменом Тельманом Исмаиловым, говорится в материалах суда.

Также столичный арбитраж 1 декабря отказал в заявлении БМ-Банка о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Бизнес-клуб "Тропикано" (структура Исмаилова). На дату заседания вступившие в законную силу решения судов, рассматривавших требование конкурсного кредитора к должнику, отсутствуют, отметил арбитраж.

Кроме того, в декабре БМ-Банк подал в арбитражный суд два заявления о взыскании с ООО "Прага-АСТ" и ООО "Бизнес-клуб "Тропикано" более 635 миллионов рублей.

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — "Бизнес-клубе "Тропикано", "Прага-АСТ" и "Руслайн 2000". Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Исмаилова. Суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.