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Суд в ноябре рассмотрит дело о банкротстве Регионального коммерческого банка

Контекст
Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Ульяновская область, Россия
12:06 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт – РАПСИ. Арбитражный суд Ульяновской области назначил на 14 ноября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Региональный коммерческий банк», говорится в определении суда.

Регулятор 19 сентября принял решение об отзыве у кредитной организации лицензии.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган. По информации регулятора, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.

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Суд в ноябре рассмотрит дело о банкротстве Регионального коммерческого банка

12:06 13/10/2016 Арбитражный суд Ульяновской области назначил на 14 ноября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Региональный коммерческий банк», говорится в определении суда.
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