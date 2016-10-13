Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

РАПСИ

16:08 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

Арбитражный суд Калужской области в августе возвратил ООО «Решающий аргумент» заявление о признании банкротом АКБ «Стратегия». По общим правилам территориальной подсудности дело подлежит рассмотрению по месту нахождения должника — в Арбитражном суде Москвы, отметил арбитраж.

АСВ в начале августа сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам АКБ «Стратегия», размер которого составит около 7,86 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 11,1 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 4 августа 2016 года по 4 августа 2017 года через Россельхозбанк и ВТБ 24, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 4 августа 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Регулятор в июле отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Стратегия». Решение об отзыве лицензии у банка было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отметили в ЦБ РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк «Стратегия» на 1 июля занимал 209-ое место в банковской системе РФ.