Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
13/10/2016 20:04
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:08 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

Арбитражный суд Калужской области в августе возвратил ООО «Решающий аргумент» заявление о признании банкротом АКБ «Стратегия». По общим правилам территориальной подсудности дело подлежит рассмотрению по месту нахождения должника — в Арбитражном суде Москвы, отметил арбитраж.

АСВ в начале августа сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам АКБ «Стратегия», размер которого составит около 7,86 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 11,1 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 4 августа 2016 года по 4 августа 2017 года через Россельхозбанк и ВТБ 24, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 4 августа 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Регулятор в июле отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Стратегия». Решение об отзыве лицензии у банка было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отметили в ЦБ РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк «Стратегия» на 1 июля занимал 209-ое место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

16:08 13/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следователь и эксперты рассказали суду о гильзах с места убийства Немцова

19:04 13/10/2016 Московский окружной военный суд допросил следователя и экспертов, собиравших и исследовавших гильзы от пуль с места убийства политика Бориса Немцова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

16:51 13/10/2016 Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.

Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

16:08 13/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера