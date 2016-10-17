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Иск об обжаловании отзыва у Рускобанка лицензии рассмотрят в ноябре

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:25 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 ноября основные слушания по иску акционеров Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк, Ленинградская область, город Всеволожск) о признании незаконным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в материалах дела.

Иск о незаконности приказа ЦБ подали ООО "Н-Инвест", ЗАО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия союза ССР", ООО "Ресурс М", ОАО "Волховский комбикормовый завод" и еще несколько фирм. Затем суд объединил заявления в одно производство.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Рускобанка, размер которого составит около 6,4 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 15,2 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 июля 2016 года по 5 июля 2017 года через Сбербанк России и РНКБ Банк, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 6 июля 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Банк России 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Рускобанка.

По информации регулятора, кредитная организация не исполняла требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Также Центробанк отмечает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы неудовлетворительного качества, а адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа неоднократно приводила к существенному снижению размера его собственных средств и возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Кредитная организация, по оценке регулятора, не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рускобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, он занимал на 1 июня 256-е место в банковской системе РФ.

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Иск об обжаловании отзыва у Рускобанка лицензии рассмотрят в ноябре

10:25 17/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 24 ноября основные слушания по иску акционеров Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк, Ленинградская область, город Всеволожск) о признании незаконным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в материалах дела.
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