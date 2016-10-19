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АСВ подало ходатайство о завершении процедуры ликвидации Аделантбанка

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Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:27 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое является ликвидатором ПАО «Аделантбанк», подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о завершении процедуры ликвидации, сообщили РАПСИ в суде.

Ходатайство управляющего будет рассмотрено судом 8 декабря.

Суд 1 октября 2015 года удовлетворил заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации Аделантбанка. В ходе ликвидации была полностью погашена задолженность перед кредиторами, которая составляла 191,5 миллиона рублей.

ЦБ РФ 10 июля 2015 года отозвал лицензию у Аделантбанка. Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным ЦБ, Аделантбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил регулятор.

По величине активов, по данным ЦБ, на 1 июля 2015 года банк занимал 700-е место в банковской системе РФ.

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АСВ подало ходатайство о завершении процедуры ликвидации Аделантбанка

16:27 19/10/2016 Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которое является ликвидатором ПАО «Аделантбанк», подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о завершении процедуры ликвидации, сообщили РАПСИ в суде.
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