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Арбитраж Москвы продлил на полгода процедуру банкротства Инвестбанка

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Инвестбанк, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:37 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство в отношении Инвестбанка, признанного банкротом в марте 2014 года, говорится в материалах суда.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ), мотивированное тем, что не завершено формирование конкурсной массы, а также не произведены расчеты с кредиторами. Рассмотрение отчета АСВ назначено на 4 марта 2017 года.

В июне АСВ, которое является конкурсным управляющим Инвестбанка, сообщило, что была погашена задолженность перед кредиторами первой очереди (вкладчики) в размере 4,1 миллиарда рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 60,2 миллиарда рублей (долг перед вкладчиками — 40,2 миллиарда рублей).

В апреле представитель АСВ в суде заявил, что продолжается работа по взысканию дебиторской задолженности: всего в судах и в исполнительном производстве находится 504 иска АСВ.

Конкурсный управляющий также добавил, что в процедуре банкротства было подано более 20 тысяч требований на сумму около 72 миллиардов рублей. Представитель конкурсного управляющего сообщил также, что по представлению АСВ возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителей Инвестбанка, которые сейчас находятся в СИЗО. Ранее АСВ сообщало, что в следственные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по статьям «Хищение», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Преднамеренное банкротство».

ЦБ РФ с 13 декабря 2013 года отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего на тот момент, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди крупнейших банков РФ с активами в 75,6 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы 4 марта 2014 года признал Инвестбанк банкротом.

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Арбитраж Москвы продлил на полгода процедуру банкротства Инвестбанка

13:37 19/10/2016 Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство в отношении Инвестбанка, признанного банкротом в марте 2014 года, говорится в материалах суда.
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