Процедура банкротства введена в отношении экс-президента Внешпромбанка

keytown.me

12:04 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "ВТБ 24" ввел в отношении бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус процедуру реструктуризации долгов, сообщили РАПСИ в суде.

Сумма задолженности на заседании арбитража Москвы не называлась, представители сторон от комментариев отказались. Юристы банка в ходе прошлых заседаний поддержали заявление о банкротстве Маркус.

Мосгорсуд 1 февраля подтвердил законность ареста обвиняемой в мошенничестве Маркус. Таким образом, суд отклонил жалобу ее адвоката, просившего изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Маркус грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Маркус с соучастниками в 2013 году создали организованную преступную группу для хищения средств банка. Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк. Были похищены 932,1 миллиона рублей, но где сейчас похищенные деньги, не установлено.

Кроме того, Мосгорсуд 21 марта признал законным решение о заочном аресте совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова (брат Маркус), обвиняемого в мошенничестве. Его адвокат просил отменить решение Тверского суда Москвы, заочно выдавшего санкцию на арест.

Генеральная прокуратура РФ 22 апреля подтвердила факт задержания в Монако Беджамова. О задержании бизнесмена ранее сообщил журнал Forbes со ссылкой на двоих кредиторов обанкротившегося банка. По данным следствия, родственники вступили в сговор. Беджамову вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере — на сумму 887 миллионов рублей и 60 тысяч евро.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхованию вкладов.

Конкурсному управляющему Внешпромбанка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило АСВ. Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей.